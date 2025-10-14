سیالکوٹ:انسداد پولیو مہم کیلئے 2878 ٹیمیں تشکیل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ میں 4 روزہ انسدادِ پولیو مہم کا آغاز کردیا گیا۔قومی انسدادِ پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک ضلع سیالکوٹ میں جاری رہے گی۔
صبا اصغر علی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ 17 اکتوبر کو کیچ اپ ڈے منایا جائے گا تاکہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے ۔ ضلع سیالکوٹ میں 7 لاکھ 95 ہزار 877 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر، وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے ۔ مہم کے لیے 2878ٹیمیں تشکیل دی گئیں، 6288ہیلتھ ورکرز اور رضا کار شریک ہیں ۔