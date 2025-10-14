صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاستدانوں کے حالات بدلے ،عوام پس رہے :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
سیاستدانوں کے حالات بدلے ،عوام پس رہے :ڈاکٹر طارق

اقتدار میں رہنے والی جماعتیں اور سیاستدان حصہ بقدر جسہ برابر کے شریک جرم

گجرات (نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کی جانب سے شہرکے سیلاب متاثرہ خاندانوں میں ونٹرپیکیج تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ گجرات کے سیلاب زدگان کی بحالی ان کی مشکلات مسائل کم کرنے کے لئے جماعت اسلامی اور الخدمت فاونڈیشن گجرات اول روز سے سرگرم عمل ہے ، ونٹر پیکج کے تحت ہزاروں خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا الخدمت فا ئونڈیشن نے بلا تفریق رنگ ونسل،پارٹی و مسلک بلکہ اقلیتوں کی خدمت کی ہے ،اقلیتیں اصل میں پاکستانی برادری ہیں۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا خدمت خلق کا کام بلاشبہ دینی اخلاقی فریضہ ہے مگر ہمیں سیاسی رہنماؤں سے سوال کرنا چاہیے تمہارے کئی دہائیوں پر مشتمل اقتدار نے گجرات کے شہریوں کو سیلاب بد ترین سیوریج،اور ادھڑی سڑکوں کے تحفے د ئیے ہیں سیاسی قائدین کے حالات بدلے ہیں مگر عوام غربت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ ماضی میں اقتدار میں رہنے والی جماعتیں اور سیاستدان حصہ بقدر جسہ برابر کے شریک جرم ہیں ۔

 

