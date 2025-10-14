تتلے عالی :گیپکو ٹیم پر تشدد، یرغمال بنا کر حویلی میں بند کر دیا
بجلی چوری پکڑے جانے پر شہزاد نے بیٹوں اور ساتھیوں کی مدد سے زدوکوب کیا
تتلے عالی(نامہ نگار)قلعہ مصطفی آباد میں گیپکو ٹیم پر تشدد یرغمال بنا کر حویلی میں بند کر دیا۔ ڈویژنل سرویلنس ٹیم گیپکوٹیم بسلسلہ چیکنگ گزشتہ روز صبح سویرے قلعہ مصطفی آباد پہنچی، بجلی چوری کرنے پرصارف شہزاد اخترکے تار اتارنے لگے تو اس نے مزاحمت کی اپنے بیٹے عالیان شہزاد،شاہد شفیع دو نامعلوم افراد کو بلا لیاجنہوں نے ٹیم کو ڈنڈوں سے مارناشروع کر دیا ،یرغمال بنا کر حویلی میں لے گئے ملازمین کو زدوکوب کرتے رہے ، آدھا گھنٹہ یرغمال بنا کر رکھا، ملازمین سے کلپ میٹر،پلاس،موبائل چھین لئے ،منت سماجت کے بعد رہائی ملی،ایس ڈی او سب ڈویژن تتلے عالی فرخان منیر کی رپورٹ پر ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔علاوہ ازیں قلعہ مصطفی آباد میں ایک دوسرے واقعہ میں گیپکو ٹیم بجلی چوری کیلئے لگا ئے تار اتارنے نہ دینے اور دھمکیاں دینے پرشاہد فاروق کیخلاف بھی مقدمہ درج کرادیا گیا ۔