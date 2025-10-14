کامیابی کیلئے نبی کریمؐ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا :علما
نوجوان دین کے دفاع اور معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کر سکتے ہیں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)اہلحدیث یوتھ فورس سٹی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام چوک گھنٹہ گھر میں منعقد ہونے والی 34ویں سالانہ سیرت تاجدارِ انبیا کانفرنس کی کامیابی پر مرکز اہلحدیث 41 بی ماڈل ٹائون گوجرانوالہ میں تقریبِ اظہارِ تشکر کا انعقاد کیا گیا۔تقریب میں مرکزی قائدین، علما و کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے خطابات میں سیرتِ نبوی کے پیغام اور اہلحدیث تحریک کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔صدر اہلحدیث یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف توحید کی سربلندی اور دینِ اسلام کی خالص تعلیمات کی اشاعت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان طبقہ دین کے دفاع اور معاشرے کی اصلاح میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ، یوتھ فورس اسی مقصد کیلئے سرگرمِ عمل ہے ۔مولانا نعیم بٹ نے کہا کہ اہلحدیث تحریک ہمیشہ کتاب و سنت کی بنیاد پر امت کی رہنمائی کرتی رہی ہے ۔ نبی کریم کی سیرت مکمل ضابطہ حیات ہے ، ہمیں ان کے نقشِ قدم پر چل کر ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ۔پروفیسر سعید کلیروی نے کہا کہ اہلحدیث کا پیغام امن، اخلاص اور اتباعِ سنت ہے ، ہمیں عقیدہ توحید کو دلوں میں راسخ کرنے اور بدعات و خرافات کے خاتمے کیلئے مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے ۔مولانا مشتاق چیمہ نے کہا کہ سیرتِ رسول انسانیت کے ہر طبقے کیلئے مشعلِ راہ ہے ،ہمیں اپنے کردار و گفتار میں نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔
حافظ مقصود احمد ،انس بن مالک بھنڈر ،حافظ احسن مقصود نے بھی خطاب کیا ۔