ڈسکہ :ٹریفک اہلکار مو ٹرسائیکل سواروں سے رقوم بٹورنے لگے

شہری ٹریفک اہلکاروں کیخلاف سراپااحتجاج بن گئے ،اہلکاروں نے الزام مسترد کر دیا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)میلاد چوک میں کھڑے ٹریفک پولیس اہلکاروں نے موٹرسائیکل سوار شہریوں کا جینا محال کردیا ،شہری ٹریفک اہلکاروں کیخلاف سراپااحتجاج بن گئے ۔ ڈسکہ شہر میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کا جینا محال کردیا، موٹرسائیکل سوار وں کو سڑک کنارے کھڑاکرکے خوار کیاجانالگا جس پر ڈسکہ کے شہری ٹریفک اہلکاروں کیخلاف سراپااحتجاج بن گئے ۔ شہریوں قدیر ،طاہر،فخر، ساجد،ارشد ،شاہد ودیگر نے الزام عائد کیا کہ میلاد چوک میں کھڑے ٹریفک اہلکار ہنزلہ وغیرہ اور سب انسپکٹر عمر خواتین کا بھی لحاظ نہیں کرتے وہ موٹرسائیکل سواروں سے پیسے بٹورنے کیلئے سڑک کنارے کھڑے کردیتے ہیں اگر کوئی شہری ان سے بات کرنے کی کوشش کرے تو ٹریفک اہلکار بدتمیزی شروع کردیتے ہیں۔ شہریوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او سیالکوٹ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ کرنے پر ٹریفک اہلکار ہنزلہ وغیرہ نے الزامات کو مسترد کر دیا۔

 

