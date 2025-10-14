حافظ آباد:ملی بھگت سے بیمار ،بوڑھے جانوروں کا گوشت فروخت
مقرر ہ ریٹس پر تندرست جانوروں کا گوشت فروخت ممکن نہیں :قصابوں کا موقف
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں پیرافورس کے چھاپوں کے بعد شہر بھر کے قصابوں نے ویٹرنری ڈیپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے بیمار اور بوڑھے جانوروں کا مضرصحت گوشت فروخت کرنا شروع کردیا جس کی وجہ سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہونا شروع ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرافورس کے چھاپوں کے بعد مقامی قصابوں نے شہر بھر میں نہایت ہی ناقص مضرصحت اور بیمار جانوروں کو ذبح کرکے گوشت فروخت فروخت کرنا شروع کردیا ۔قصابوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کے مقررکردہ ریٹس پر تندرست جانوروں کا گوشت فروخت کرنا انکے لئے ناممکن ہے ،اس لئے اب وہ ایسے ہی گوشت فروخت کریں گے ۔ دوسری جانب شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود سلاٹر ہاؤس میں اچانک صبح کے وقت دورہ کرکے وہاں پر ذبح کئے جانے والے جانوروں کو چیک کریں تاکہ انہیں محکمہ ویٹرنری کے افسر وں کی جانب سے عوام کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا علم ہوسکے ۔