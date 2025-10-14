صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :سیلاب سے متاثرہ91 دیہات کے سروے کاآغاز

  • گوجرانوالہ
پہلے روز 38 دیہات میں ٹیموں نے نقصان کا تخمینہ لگانے کا کام شروع کر دیا

ڈسکہ(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )سیلاب متاثرین کے نقصان کا تخمینہ لگانے کیلئے ڈسکہ کے سیلاب سے متاثرہ91 دیہات کے سروے کاآغاز کردیا گیا، پہلے روز 38 دیہات میں سروے ٹیمیں اسسٹنٹ کمشنر آفس سے روانہ کر دی گئیں، سروے ٹیم کے انچارج راناامتیاز نے بتایاکہ پہلے روز 38ٹیمیں 38دیہات میں روانہ کردی گئی ہیں جن میں اسماعیل اعوان، بھلووالی، پیروچک، مرزاگورائیہ، باقر پور، بیگووالی، گھوئینکی، جامکے ، آلومہار، انودھ پور، منڈیکی جھلکی، کوریکی، مالومہے ، کلہ، متیکے ، فقیرانوالی، منڈ، کوٹلی نیہگن، رنجھائی، سوہاوہ، مندرانوالہ، ڈسکہ کلاں، لدھے ، چک گلاں، بھگت پور، گوپی پور، قلعہ سردار ٹھکر سنگھ، ستراہ، کوٹ موکھل، ویروالہ، لنگیانوالی، کھنڈووالی، واہلہ، بھڑتانوالہ، گگڑ والی شامل ہیں ان ٹیموں میں محکمہ لائیو سٹاک، محکمہ زراعت ، محکمہ ریونیو اور پاک آرمی کے جوان شامل ہیں جو گھر گھر جاکر سیلاب متاثرین کے نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے ریکارڈ جمع کریں گی اور اس کے بعد ان نقصانات کا ازالہ کرنے کیلئے متاثرین کو وزیراعلیٰ پنجاب کی طرف سے امداد دی جائے گی۔

 

