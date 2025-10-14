صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ایسی کارکردگی ناقابل قبول ، اضافی وسائل بروئے کارلائے جائیں:نوید احمد

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے گڈگورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے شہر بھر میں اچانک دورے ، انہوں نے جی ٹی روڈ، پسرور روڈ ، شیرانوالہ باغ، واپڈا کالونی، شیخوپورہ روڈ، کھیالی بائی پاس چوک دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی گرین بیلٹس کا معائنہ، چلڈرن لائبریری کمپلیکس سول لائن،ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ اور عارضی وپختہ تجاوزات کے خاتمے کیلئے ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے مختلف مقامات پر صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال پر سخت اظہار برہمی کیا ، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والے سٹاف کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی،سی ای او جی ڈبلیو ایم سی اور فیلڈ افسر وں کو کنٹریکٹر پر صفائی کی صورتحال میں بتدریج کمی پر بھاری پینلٹی عائد کرنے کی بھی ہدایت کی ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایسی کارکردگی ناقابل قبول ہے ، اضافی وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے تو اضافی وسائل بروئے کارلائے جائیں۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کنٹریکٹرز اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔

 

