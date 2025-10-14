صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جبر کے ماحول میں ریاست ترقی نہیں کرسکتی:ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
سیاسی کارکنوں کا استحصال جمہوریت کی نفی،کرپٹ ٹولے سے جلد نجات ملے گی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصا ف کی رہنما ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں عمران خان کا نامزد وزیراعلیٰ منتخب ہو گیایہ فتح اْس نظریے کی ہے جسے عمران خان نے عوام کے دلوں میں زندہ کیا ،عوام کا مینڈیٹ عوام کے نمائندوں نے پھر جیت لیا ،جبر کے ماحول میں ریاست ترقی نہیں کرسکتی سیاسی کارکنوں کا جاری استحصال جمہوریت کی نفی ہے حکمران اپنی کارکردگی دکھانے سے قاصر ہیں اور عوام کی توجہ اپنی نااہلی سے ہٹانے کیلئے اپوزیشن کیخلاف محاذ گرم کئے ہوئے ہیں ،تحریک انصا ف آئین قانون اور عوام کے حق حکمرانی کی جنگ لڑرہی اور ان شا اﷲ فتح زیادہ دور نہیں ہے ۔ تحریک انصاف کی جاری احتجاجی تحریک میں عوام نے جمہوریت پسندی کا ثبوت دیا محب وطن و باصلاحیت قیادت کے فقدان کے باعث پاکستان کی ترقی و عوامی خوشحالی کا خواب شرمند ہ تعبیر نہیں ہوسکا ۔ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ ملک کو مفاد پرست کرپٹ ٹولے سے نجات دلاکر عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی کی باصلاحیت و باکردار قیادت کر برسراقتدار لایا جائے تاکہ ملکی وترقی و استحکام یقینی بنایا جاسکے ۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پاکستان ایک مثالی ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے گا۔ 

 

