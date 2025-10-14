گیپکو کی125 سب ڈویژنز میں مرمتی کاموں کا آغاز
درختوں کی کٹائی، ٹیڑھے کھمبوں اور بے ہنگم تاروں کی درستگی و غیرہ شامل
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کریش مینٹی ننس پروگرام کے تحت گیپکو ریجن بھر کی125 سب ڈویژنز میں بیک وقت مرمتی کاموں کا آغاز ،صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے 25 ایکسین اور 125 ایس ڈی او سمیت دیگر عملہ بروقت آپریشن کی تکمیل کیلئے مصروف عمل ہیں ۔چیف انجینئرآپریشن اینڈ مینٹی ننس گیپکو شیخ امان اللہ نے کہا کہ صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنانے کیلئے کریش مینٹی ننس پروگرام کے تحت گیپکو ریجن بھر کی تمام 125 سب ڈویژنز میں بیک وقت مرمتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ، رواں ماہ سے شروع ہونے والے اس آپریشن میں 125 ایس ڈی اوز 25 ایکسین اور دیگر عملہ مصروف عمل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن فروری کے اختتام تک جاری رہے گا جس میں ریجن بھر کی سب ڈویژن اور ملحقہ علاقوں میں مین سپلائی کو متاثر کرنے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کیلئے درختوں کی کٹائی، ٹیڑھے کھمبوں اور بے ہنگم تاروں کی درستگی، ٹوٹے ہوئے فیوز کی فٹنگز سمیت دیگر امور کی بروقت تکمیل یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ شہری اور دیہاتی علاقوں جہاں مرمتی کام کیا جانا مقصود ہو وہاں کی سب ڈویژن اور متعلقہ فیڈرز پر ہفتہ وار کی بنیاد پر چار سے چھ گھنٹے پرمٹ لیا جاتا ہے ، ریجن بھر میں مین لائنوں پر مرمتی کام رمضان سے قبل ہی مکمل کر لیا جائے گا تاکہ ماہ رمضان اور موسم گرمامیں صارفین کو بلا تعطل بجلی کی سپلائی یقینی بنائی جا سکے ۔