کوڑ ا جلانے سے روکنے کیلئے موثر آگاہی مہم کی ہدایت
صفائی ستھرائی کے عمل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی:سی ای او
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان مجتبیٰ نے کمپنی کے منیجرزکے اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں صفائی ستھرائی کے امور، عملے کی کارکردگی اور شہری آگاہی سے متعلق اہم ہدایات جاری کی گئیں۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے واضح ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ ورکرز اور منیجرزشہریوں کو کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے سے روکنے کیلئے موثر آگاہی مہم چلائیں کیونکہ یہ عمل ماحولیاتی آلودگی اور صحت کے مسائل کا باعث بنتا ہے ۔ انہوں نے ورکرز کی بروقت حاضری، باقاعدہ یونیفارم کے استعمال اور مجموعی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ سی ای او نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے عمل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور مانیٹرنگ کا عمل مزید سخت کیا جائے گا۔اجلاس کے دوران ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔