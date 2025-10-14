صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوڑ ا جلانے سے روکنے کیلئے موثر آگاہی مہم کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
کوڑ ا جلانے سے روکنے کیلئے موثر آگاہی مہم کی ہدایت

صفائی ستھرائی کے عمل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی:سی ای او

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان مجتبیٰ نے کمپنی کے منیجرزکے اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں صفائی ستھرائی کے امور، عملے کی کارکردگی اور شہری آگاہی سے متعلق اہم ہدایات جاری کی گئیں۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے واضح ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ ورکرز اور منیجرزشہریوں کو کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے سے روکنے کیلئے موثر آگاہی مہم چلائیں کیونکہ یہ عمل ماحولیاتی آلودگی اور صحت کے مسائل کا باعث بنتا ہے ۔ انہوں نے ورکرز کی بروقت حاضری، باقاعدہ یونیفارم کے استعمال اور مجموعی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ سی ای او نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے عمل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور مانیٹرنگ کا عمل مزید سخت کیا جائے گا۔اجلاس کے دوران ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلڈنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم پر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب

لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کی ہدایت

آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری پریشان،ٹائون انتظامیہ خاموش

گورنرسے امریکی ادار ہ یو آ ئی سی ایم جی کے بانی کی ملاقات

گورنر نے 13 میں سے 11 کیسز کے فیصلے سنادیے

اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر واٹر بورڈ انجینئر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس