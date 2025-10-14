سمبڑیال میں ڈاکوئوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی
وارداتوں میں شہری 3 موٹر سائیکلوں ،لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری 3 موٹر سائیکلوں سمیت لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ تھا نہ سمبڑیال کے علاقہ کچہری کے قریب ابراراحمد کی موٹر سائیکل ، موضع اڈا بیگووالہ میں ارشد کے گھر کے باہر سے رکشہ ،منڈیر کوٹھے سے اسد وسیم کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل ، چک جینتامیں وسیم عباس گھمن کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل ، بیگووالہ محمد عرفان اورمحمد نثار کے ڈیروں سے موٹر بجلی ، موضع بیگووالہ کے علی عباس کے ڈیرہ سے 2 بھیڑیں ایک مرغ ، 2بکریاں نامعلوم چور لے گئے ۔تھانہ ایئرپورٹ کے موضع کرنانوالی کے قریب موٹر سائیکل رکشہ نہ روکنے پر ڈاکوئوں کی فائرنگ سے مقصود حسین نامی شخص زخمی ہوگیا ۔