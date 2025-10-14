صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبیا کشتی حادثے میں اموات ، انسانی سمگلر نو شہرہ سے گرفتار

  • گوجرانوالہ
ملک فاروق نے زاہد محمود کو بائی ایئر اٹلی بھجوانے کیلئے 30 لاکھ روپے لئے تھے زاہد کوکشتی کے ذریعے بھیجنے کی کو شش کی،حادثے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا

ڈسکہ(نمائندہ دنیا )چھ ماہ قبل لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے زاہد محمود کے مرکزی ملزم انسانی سمگلر کوایف آئی اے نے گرفتار کرلیا ۔ چوک دھرم کوٹ کے رہائشی رفاقت باٹھ نے بتایا کہ اس کے بھائی 22سالہ زاہدمحمود کو بائی ایئر اٹلی بھجوانے کیلئے لیبیا میں مقیم تحصیل نوشہرہ ورکاں کے انسانی سمگلر ملک فاروق اور ملک غفور کو 30لاکھ روپے ادا کئے انہوں نے زاہد محمود کو لیبیا بلوا لیا اور 2سال تک اپنے پاس رکھ کر مزدوری کراتا رہا اور اس کی طے شدہ مزدوری بھی نہیں دی جو 16لاکھ روپے بنتی ہے 6ماہ قبل انہوں نے میرے بھائی زاہد محمود کو جہاز کے بجائے کشتی میں سوار کرواکر اٹلی روانہ کیا ان کی کشتی ڈوب گئی جس میں دیگر کے ہمراہ میرا بھائی زاہد محمود بھی ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔انسانی سمگلر ملک فاروق لیبیا اور ملک عبدالغفور یوکے میں مقیم تھا ،ملک فاروق چند روز قبل لیبیا سے پاکستان پہنچ گیا جسے گزشتہ روزایف آئی اے نے اس کے آبائی گاؤں گھمن والاتحصیل نوشہرہ ورکاں سے گرفتار کرلیا ۔

 

