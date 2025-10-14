سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار:ڈسپنسری میں وکلا کوتمام ٹیسٹوں پر رعایت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اﷲ وڑائچ نے کہا ہے کہ وکلا کو سہولیات کی فراہمی ہماری ٹیم کی اولین ترجیحات ہیں وکلا کو درپیش مسائل کو حل کرنے کیلئے ٹیم کے ہمراہ ہمہ وقت کوشاں ہوں۔۔۔
، وکلا کیلئے بار ڈسپنری میں آمنہ لیب کی جانب سے تمام ٹیسٹوں پر 50فیصد خصوصی رعایت دی گئی ہے اور بار ڈسپنری میں وکلا کیلئے ٹیسٹ کی سہولت فراہم کردی گئی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے بار ڈسپنری میں ٹیسٹ لیب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ممبر پنجاب بار کونسل راحیل کامران چیمہ و دیگر بھی موجود تھے ۔