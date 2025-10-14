اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن
کچہری روڈ،معراج چوک ،میلاد چوک میںقائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا
ڈسکہ( نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ ،پیرا انفورسمنٹ انسپکٹر کا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے ہمراہ ڈسکہ شہر میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ڈسکہ سعدیہ جعفر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی الفت شہزاد، پیراانفورسمنٹ انسپکٹر عائشہ ،میونسپل آفیسر ریگولیشن اور پیرا فورس کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کچہری روڈ،معراج چوک ،میلاد چوک میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا۔ اس دوران سڑکوں، فٹ پاتھوں اور بازاروں میں قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی گئی اور واضح ہدایت جاری کی گئی کہ آئندہ کسی بھی صورت میں دوبارہ تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی۔ایڈمنسٹریٹر نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے مسلسل کارروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ شہریوں کو بہتر اور صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔