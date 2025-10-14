صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے صدر حمود الرحمن کی قیادت میں وفد نے سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر سے انکی رہائش گاہ پر ملاقات کی ، سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں تجاوزات کیخلاف جاری آپریشن پر تاجروں کے ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون بارے میں آگاہ کیا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے۔۔۔

 اس میں تمام تاجر برادری ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ۔صدر حمود الرحمن نے وفاقی وزیر خرم دستگیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انکروچمنٹ کے عملے کو چاہیے وہ بلاوجہ تاجروں کو ہراساں نہ کریں۔ انجمن تاجران سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ کے وفد میں جنرل سیکرٹری محمد آصف، سینئر نائب صدور شاہد مغل ،حاجی جمیل، نائب صدر شیخ نعمان ریاض، فنانس سیکرٹری حاجی جمیل، انفارمیشن سیکرٹری چودھری علی رضا، چیئرمین جبار اختر ،چیئرمین حاجی اسلم وڑائچ اور دیگر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کاربن مارکیٹ کے قواعد، قیمتوں کے طریقہ کار سے متعلق اجلاس

ترکیہ اور آذربائیجان کے سپیکرز کا وفد کے ہمراہ این ای او سی کا دورہ

گزشتہ سال کے مقابلے میں پولیو کیسز میں کمی آئی ، عائشہ رضا

میٹرک اینول امتحان ،تین امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھو ں گرفتار

20اکتوبر سے دھواں پھیلانے والے بھٹوں کیخلاف آپریشن

آزاد کشمیر میں قیمتی جانوں پر سخت رنجیدہ ہوں ،پیر مظہر سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس