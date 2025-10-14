صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیٹر انجن سے تیار بسیں،ویگنیں اور رکشے مسافروں کی زندگی سے کھیلنے لگے

  • گوجرانوالہ
پیٹر انجن سے تیار بسیں،ویگنیں اور رکشے مسافروں کی زندگی سے کھیلنے لگے

تتلے عالی اور گردونواح میں آبپاشی کیلئے استعمال ہو نیوالے پیٹر انجن کو بس، ویگن اور رکشے کی باڈی لگا کر استعمال کیا جانے لگا،بغیر رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ دیہات میں گھومتی پیٹر گاڑیاں حادثات کا باعث

تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں چوری شدہ پیٹرانجن سے تیار بسیں،ویگنیں اوررکشے سڑکوں پر رواں دواں ،مسافروں کی زندگی سے کھیلنے لگے ۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں آبپاشی کیلئے استعمال میں لائے جانے والے پیٹر انجن پر بس،ویگن لوڈراور رکشے کی باڈی لگا کر مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا ہے ،سواریوں کی سکیورٹی،جان ومال کی حفاظت اور حکومت کی جانب سے منظور کسی بھی ٹرانسپورٹ میں نہ آنے والی پیٹر گاڑیوں کو دودھ،کھل،ڈیزل،چارہ جات کیلئے بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے ۔ان رکشوں میں اکثرپیٹر انجن کھیتوں کو سیراب کرنے کیلئے لگائے گئے تھے چوری شدہ ہیں،بغیر رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ شاہراہوں،دیہات میں گھومتی پیٹر انجن گاڑیاں متعدد بار حادثات کا باعث بن چکی ہیں لیکن انتظامیہ ان کیخلاف کارروائی سے گریزاں ہے ۔اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ ، محکمہ ٹرانسپورٹ ،ایکسائز اور دیگر متعلقہ اداروں سے پیٹر گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس