پیٹر انجن سے تیار بسیں،ویگنیں اور رکشے مسافروں کی زندگی سے کھیلنے لگے
تتلے عالی اور گردونواح میں آبپاشی کیلئے استعمال ہو نیوالے پیٹر انجن کو بس، ویگن اور رکشے کی باڈی لگا کر استعمال کیا جانے لگا،بغیر رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ دیہات میں گھومتی پیٹر گاڑیاں حادثات کا باعث
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں چوری شدہ پیٹرانجن سے تیار بسیں،ویگنیں اوررکشے سڑکوں پر رواں دواں ،مسافروں کی زندگی سے کھیلنے لگے ۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں آبپاشی کیلئے استعمال میں لائے جانے والے پیٹر انجن پر بس،ویگن لوڈراور رکشے کی باڈی لگا کر مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا ہے ،سواریوں کی سکیورٹی،جان ومال کی حفاظت اور حکومت کی جانب سے منظور کسی بھی ٹرانسپورٹ میں نہ آنے والی پیٹر گاڑیوں کو دودھ،کھل،ڈیزل،چارہ جات کیلئے بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے ۔ان رکشوں میں اکثرپیٹر انجن کھیتوں کو سیراب کرنے کیلئے لگائے گئے تھے چوری شدہ ہیں،بغیر رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ شاہراہوں،دیہات میں گھومتی پیٹر انجن گاڑیاں متعدد بار حادثات کا باعث بن چکی ہیں لیکن انتظامیہ ان کیخلاف کارروائی سے گریزاں ہے ۔اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ ، محکمہ ٹرانسپورٹ ،ایکسائز اور دیگر متعلقہ اداروں سے پیٹر گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ۔