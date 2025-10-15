صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ پو لیس نے 2 افرادسے ناجائز اسلحہ برآ مد کر لیا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ پو لیس نے 2 افرادسے ناجائز اسلحہ برآ مد کر لیا

لدھیوالہ ورائچ(نامہ نگا ر )لدھیوالہ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے ۔بتایا گیا ہے کہ پولیس نے لدھیوالہ سے قیصر عباس کو گرفتار کر کے غیر لائسنسی30 بور پسٹل برآمد کر لیا جبکہ سیم پل پپناکھہ سے امجد سے 12 بور رائفل برآمد کر کے کارروائی شروع کر دی ۔

