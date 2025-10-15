ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گکھڑ میں انسداد پو لیو مہم کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے 13 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک انسدادِ پولیو مہم کے دوسرے روز گکھڑ پولیو ٹرانزٹ پوائنٹ پر پولیو ٹیموں کی ورکنگ ،ایس او پیز پر عملدرآمد، سکیورٹی کے انتظامات، کولڈ چین اور اب تک بچوں کی ویکسی نیشن کے معیار کا جائزہ لیا۔
