ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گکھڑ میں انسداد پو لیو مہم کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے 13 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک انسدادِ پولیو مہم کے دوسرے روز گکھڑ پولیو ٹرانزٹ پوائنٹ پر پولیو ٹیموں کی ورکنگ ،ایس او پیز پر عملدرآمد، سکیورٹی کے انتظامات، کولڈ چین اور اب تک بچوں کی ویکسی نیشن کے معیار کا جائزہ لیا۔

