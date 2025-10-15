کوڑا جلانے پر سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے آئندہ فصلوں کی کٹائی کے بعد پرالی وگھاس کو کھلے عام آگ لگانے اور فیکٹریوں میں جلانے کیخلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کرلیا۔گوجرانوالہ، سیالکوٹ،گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد،وزیر آباد اور نارووال کے ڈپٹی کمشنرز، محکمہ تحفظ ماحولیات،محکمہ زراعت اور محکمہ صحت کے ڈویژنل و ضلعی سربراہوں کو مراسلہ جاری کردیا گیا ہے جس کے تحت قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا حکم دیا گیا۔
حکام کے مطابق پنجاب حکومت کو رپورٹیں موصول ہوئی تھیں کہ گوجرانوالہ، سیالکوٹ،گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد،وزیر آباد اور نارووال سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع کے دیہات میں فصلوں کی کٹائی کے بعد پرالی وگھاس پھوس کو کھلے عام آگ لگادی جاتی ہے ۔اس کے علاوہ فیکٹریوں میں بھی جلایا جاتا ہے جو خلاف قانون ہے اور اس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہورہا ہے بلکہ لوگوں کی صحت پر بھی مضر اثرات مرتب ہورہے ہیں۔صوبائی حکومت کے احکامات کے مطابق دھان کی فصل کو کاٹنے کے بعد باقیات پرالی وغیرہ کو جلانے والوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی جبکہ کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والے سرکاری ملازمین کو برطرف کر کے مقدمات درج کرائے جائیں گے ۔