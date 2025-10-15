صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلم اور کیمرے کے مثبت استعمال سے معاشرے کی اصلاح ممکن :نصر اللہ خان

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)نیشنل پریس کلب تحصیل پنڈی بھٹیاں کے صدر محمد نصر اللہ خان نے کہا ہے کہ قلم اور کیمرا کا استعمال مثبت کیا جائے تو اصلاح معاشرہ ممکن ہے اور حقیقت بیان کرنے کیلئے دونوں اطراف کا موقف پیش کریں اسی صورت میں عوام کو آگاہی ملتی ہے۔

پریس کلب میں اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقائی میڈیا ان گنت مسائل کا شکار چلا آرہا ہے جبکہ قصباتی نمائندوں کی رپورٹنگ سے ہی اخبارات کا حسن برقرار ہے ۔ انہوں نے کہا نیشنل پریس کلب کے اراکین کی صحافتی خدمات قابل فخر ہیں ،ہم مثبت صحافت کرتے ہیں اور حقائق عوام تک پہنچاتے ہیں ۔

 

