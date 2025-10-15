راہوالی:گرانفروشی پر سبزی و پھل فروشوں ، قصابوں کو جرمانے
راہوالی (نمائندہ دنیا )ا ے سی گوجرانوالہ کا گراں فروشوں کے خلاف ایکشن ،متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دئیے ۔ اسسٹنٹ کمشنر لیفٹیننٹ(ر ) فیصل مجید نے ہمراہ عملہ مین بازار راہوالی میں گرانفروشی پر سبزی ،فروٹ فروشوں ،قصابوں کے خلاف کارروائی کی جو سرکاری نرخناموں کو آویزاں کئے بغیر مرضی کی قیمتیں لگا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔
