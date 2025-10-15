صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:گرانفروشی پر سبزی و پھل فروشوں ، قصابوں کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )ا ے سی گوجرانوالہ کا گراں فروشوں کے خلاف ایکشن ،متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دئیے ۔ اسسٹنٹ کمشنر لیفٹیننٹ(ر ) فیصل مجید نے ہمراہ عملہ مین بازار راہوالی میں گرانفروشی پر سبزی ،فروٹ فروشوں ،قصابوں کے خلاف کارروائی کی جو سرکاری نرخناموں کو آویزاں کئے بغیر مرضی کی قیمتیں لگا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔

