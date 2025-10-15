ن لیگ انتقامی کارروائیوں میں ثانی نہیں رکھتی:میاں طارق
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )مریدکے میں فلسطینیوں کے حق آزادی کیلئے پر امن احتجاج کرنے والے مذہبی جماعت کے کارکنوں پر پولیس کی جانب سے فائرنگ سے ثابت ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ ن انتقامی کارروائیوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔
ان خیالات کا اظہار تحریک انصاف کے رہنما سابق ایم این اے میاں طارق محمود نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے لیکن موجودہ حکومت نے سیاسی قوتوں کو دبانے کیلئے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے جسکی داستان گزشتہ روز مریدکے میں رقم کی گئی اور فلسطینیوں کے حق میں پرامن احتجاج کرنے والے مذہبی جماعت کے کارکنوں پر پولیس نے ظلم کیا۔انہوں نے کہا کہ حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ عوامی آواز کو گولیوں سے دبایا نہیں جا سکتا ایسے اقدامات سے مسلم لیگ ن کی حکومت کا انتقامی چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔