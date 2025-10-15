قلعہ دیدار سنگھ :زیادہ گندم اگاؤ اور سموگ کنٹرول پرآ گاہی
گوجرانوالہ،قلعہ دیدار سنگھ (سٹی رپورٹر،نامہ نگار)محکمہ زراعت (توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام قلعہ دیدار سنگھ میں زیادہ گندم اگاؤ مہم اور سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیاگیا جس میں حصہ لینے والے کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ رقبہ پر کاشت کرنے کی ترغیب دی گئی۔
اور فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدیدکاشتکاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں تربیت دی تاکہ ان کی فی ایکڑ خالص آمدن میں اضافہ ہوسکے ۔ کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات بالخصوص چاول کی فصل کے بھوسے کو جلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیاگیا۔ پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت(توسیع)گوجرانوالہ اعظم مغل نے کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کیلئے بھرپور اقدامات عمل میں لا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکار بھائی حکومت کی طرف سے جاری سکیموں سے بھرپور استفادہ اٹھائیں اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرکے ملک کو زراعت میں خود کفیل بنانے میں مدد کریں۔ اس موقع پر حافظ عنایت اللہ زراعت آفیسر(توسیع)قلعہ دیدار سنگھ نے بھی خطاب کیا اور کاشتکار حضرات کو بڑھتی ہوئی سموگ کے خطرات بارے بھی آگاہی دی ۔