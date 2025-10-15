حافظ آباد:2 وکلا کے گھر سیل کرنے پر ڈسٹرکٹ بارکی ہڑتال
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عثمان افضل چٹھہ اور سیکرٹری جنرل میاں علی رضا بھٹی نے کہا ہے کہ مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کے نہتے کارکنوں پر پولیس کی جانب سے فائرنگ اور وحشیانہ تشدد کی کاروائی غیر انسانی اور جمہوری اقدارکے منافی ہے جس کے تناظر میں ڈسٹرکٹ بار کے دوممبران کے گھروں کو مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیل کردیا گیا ہے ۔
