ٹی 20 بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ آج بہاولپور اوراسلام آباد کا فائنل

گوجرانوالہ(نیوزرپورٹر)گوجرانوالہ کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ کے زیر اہتمام تھرڈ ٹی 20 بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج بہاولپور اور اسلام آبادبلائنڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جائیگا۔گزشتہ روز جناح سٹیڈیم میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل کھیلے گئے ۔ پہلے سیمی فائنل میں بہاو لپور نے گوجرانوالہ اور دوسرے میچ میں اسلام آباد نے پشاور بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو شکست دی ۔ گوجرانوالہ کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ کے صدر حافظ مزمل کے مطابق فائنل میچ کے مہمان خصوصی کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈی سی نوید احمد ہونگے ۔

