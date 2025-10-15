نوشہرہ ورکاں:اے سی کا خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں میں پولیو مہم کا جائزہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے پولیو مہم کی مانیٹرنگ کے سلسلے میں خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کی تصدیق کی اور بچوں کے ہاتھوں پر لگائے گئے نشانات کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پولیو ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں تاکہ مہم کے اہداف مؤثر انداز میں حاصل کئے جا سکیں ۔
