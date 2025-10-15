صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کا گلشنِ اقبال پارک سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پیسپ کے تحت پارک کی اپ گریڈیشن اور اقبال میوزیم کے جاری کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پیسپ ٹیم، نیسپاک کے انسپکٹرز اور کنٹریکٹرز بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے پیسپ حکام کو ہدایت کی کہ گلشنِ اقبال پارک میں الاٹ ورک کے مطابق ایک ہفتے کے اندر تمام بقایا کام مکمل کریں اور پارک کو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سیالکوٹ کے سپرد کیا جائے ۔

