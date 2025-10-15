ڈپٹی ڈی ایچ اوپنڈی بھٹیاں ڈاکٹر سارہ اشرف نے انسداد پو لیو مہم کا جائزہ لیا
پنڈی بھٹیاں،حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈی ایچ اوپنڈی بھٹیاں ڈاکٹر سارہ اشرف نے پنڈی بھٹیاں کے مختلف دیہات و شہری علاقوں کا دور ہ کیا جہاں انہوں نے انسداد پولیو مہم کے سلسلہ میں پولیو ٹیموں کی جانب سے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔
۔ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر سارہ اشرف نے کوٹ نکہ،چاہ دوہٹہ ،پنڈی بھٹیاں زرعی کالونی اور مختلف دیہات و علاقوں کاد ورہ کیا جہاں انہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ سے پلائے جانے والے حفاظتی قطروں اور محکمہ صحت و بہبودآباد ی کی ٹیموں کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا ۔