دھان کی کٹائی کے بعد گندم ،سبزی وچارہ جات کی کاشت شروع
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں دھان کی کٹائی کے بعد گندم ،سبزی وچارہ جات کی کاشت شروع ہو گئی ۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی سمیت ضلع بھر میں لاکھوں ایکڑ رقبہ پر دھان کی کٹا ئی ہو گئی جبکہ دیگر پر تیزی سے جاری ہے ،کاشتکاروں نے خالی ہونے والے کھیتوں میں ہل چلا کرگندم کی بوائی شروع کر دی ہے جبکہ کیاریوں اور چٹھے کے ذیعے سبزی مٹر کی کرپان پھلی،سادہ،انڈین سمیت مختلف اقسام کا بیج ودیگر سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں۔
