سیالکوٹ :بچے کے ساتھ بد فعلی کا ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ حاجی پورہ پولیس نے بچے کے ساتھ بد فعلی کے ملزم کوگرفتار کرلیا، تھانہ حاجی پورہ کی حدود ملزم حسن رضا نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی جس پر ایس ایچ او میاں عبدالرزاق اور پولیس اہلکاروں نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم حسن رضا کو چھاپہ مار کر گرفتار کرلیا۔

