  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے سپورٹس ہال میں سنوکر ٹورنامنٹ کا آ غاز ہو گیا ، صدر عرفان اﷲ وڑائچ اور سیکرٹری محمد افضال اسلم نے افتتاح کیا، اس موقع پر چیئرمین سپورٹس کمیٹی ملک جاوید کھوکھر، شاہد محمود میر، رانا آصف صدیق، عبدالخالق نارو، حافظ محمد رضوان ودیگر موجود تھے ۔

