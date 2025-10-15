گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بہرام میں طلبہ کو ٹریفک قوانین پر لیکچر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر اور ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے انچارج ڈاکٹر شفقت رسول نے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بہرام میں طلبہ کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے خصوصی لیکچر دیا۔ڈاکٹر شفقت رسول نے طلبہ کو بتایا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر طالب علم کی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے سڑک پر محفوظ رہنے ، ہیلمٹ کے لازمی استعمال، کم عمر میں ڈرائیونگ سے اجتناب اور سگنلز و نشانات کی مکمل پابندی کی اہمیت واضح کی۔
