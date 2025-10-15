صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بہرام میں طلبہ کو ٹریفک قوانین پر لیکچر

  • گوجرانوالہ
گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بہرام میں طلبہ کو ٹریفک قوانین پر لیکچر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر اور ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے انچارج ڈاکٹر شفقت رسول نے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بہرام میں طلبہ کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے خصوصی لیکچر دیا۔ڈاکٹر شفقت رسول نے طلبہ کو بتایا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر طالب علم کی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے سڑک پر محفوظ رہنے ، ہیلمٹ کے لازمی استعمال، کم عمر میں ڈرائیونگ سے اجتناب اور سگنلز و نشانات کی مکمل پابندی کی اہمیت واضح کی۔

ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر اور ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے انچارج ڈاکٹر شفقت رسول نے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بہرام میں طلبہ کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے خصوصی لیکچر دیا۔ڈاکٹر شفقت رسول نے طلبہ کو بتایا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر طالب علم کی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے سڑک پر محفوظ رہنے ، ہیلمٹ کے لازمی استعمال، کم عمر میں ڈرائیونگ سے اجتناب اور سگنلز و نشانات کی مکمل پابندی کی اہمیت واضح کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر