لدھیوالہ وڑائچ ، عالم چوک میں ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری رقم ، موٹر سائیکل اور موبائل فون سے محروم ہو گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ میں 2موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے حافظ آباد کے رہائشی احسان اﷲ کو روک کر موٹر سائیکل اور 80 ہزار روپے چھین لئے۔۔۔
قلعہ میاں سنگھ کے رہائشی محمد قاسم کو کھبیکے میں 2 ڈاکوؤں نے روک کر 27 ہزار روپے لوٹ لئے ، تھانہ لدھیوالہ ہی کے علاقے کوٹ شیرا میں4ڈاکوؤں نے کاشف ادریس سے 75 ہزار روپے چھین لئے ، مدوخلیل روڈ پر ماڑی سٹاپ کے قریب2ڈاکوؤں نے راؤ ارسلان سے موبائل فون اور رقم چھین لی ۔دھاڑیوال کے زمیندار امجد عباس کے کھیتوں سے چور بجلی کا میٹر لے گئے ، کوٹ شیرا کے رہائشی محمد وقاص کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کوٹ شیرا کے رہائشی محمد عرفان کے ڈیر ے سے چور 45 ہزار روپے نکال کر لے گئے ۔