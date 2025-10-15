صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حق کیلئے جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا:عمر فاروق ڈار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر فارو ق ڈار نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں بانی چیئرمین عمران خان کے نظریے کی ایک اور کامیابی، سازشوں کے باوجود عوامی مینڈیٹ سرخرو ہوا ،یہ ثابت ہو گیا کہ۔۔۔

حق کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سہیل آفریدی کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے ۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے صوبہ میں عوام کی فلاح وبہبود ،امن واستحکام اور خوشحالی کیلئے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر فارو ق ڈار نے محمد سہیل آفریدی کو خیبرپختونخوا کی وزارتِ اعلیٰ سنبھالنے پرملاقات کے دوران مبارکبا د دیتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی کی کامیابی صوبے میں ترقی وخوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے ۔ سہیل آفریدی کا بھاری اکثریت سے وزیراعلیٰ منتخب ہونا عمران خان کے نظریے کی جیت ہے ، سہیل آفریدی ایک مخلص ،دیانت دار اور عوامی رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 

 

