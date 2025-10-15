پی ٹی آئی کی ملکی سیاست میں کو ئی جگہ نہیں :نو شین افتخار
ڈسکہ(نامہ نگار )مسلم لیگ (ن)کی ایم این اے سیدہ نوشین افتخار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے شکست خوردہ و مستر د شدہ نام نہاد سیاسی رہنما اپنی خفت چھپانے کیلئے انقلاب کی باتیں کر کے اپنا مذاق خود بنار ہے ہیں پی ٹی آئی جس تبدیلی کی بات کر رہی ہے وہ بیان بازی کے سوا کچھ نہیں۔۔۔
اب ان کی ملکی سیاست میں کوئی جگہ نہیں عوام حکومتی کار کردگی پر خوش اور مطمئن ہیں۔انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے حکومت نے واضح موقف اختیار کر کے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے ہمیں واضح راستہ دکھا یا ، اسی راہ پر چلتے ہوئے پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا ، جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اور فلسطینی ریاست عملاً قائم نہیں ہو جاتی، پاکستانی عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔سیدہ نوشین افتخارنے کہا ہے کہ غزہ امن معاہدہ خوش آئند ہے غزہ معاہدہ میں کوشش کرنے والے ممالک اورا فراد مبارکباد کے مستحق ہیں۔