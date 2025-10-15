صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر گوجرانوالہ کے زیر اہتمام بریسٹ کینسرآگاہی سیمینار

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر گوجرانوالہ کے زیر اہتمام بریسٹ کینسرآگاہی سیمینار

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس گوجرانوالہ کے زیر اہتمام ایک روزہ بریسٹ کینسرآگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر عدنان اشرف نے کہا کہ۔۔۔

پاکستان میں سالانہ 90 ہزار اموات چھاتی کے کینسر کے باعث ہوتی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 40 سے 45 فیصد چھاتی کے کینسر کے مریضوں کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب وہ مرض کے آخری اور ناقابل علاج مرحلہ پر ہوتے ہیں ،دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کینسر سے بچنے کی شرح 90 سے 95 فیصد ہے جس کی بڑی وجہ ہر سال 40 سال سے زائد خواتین کا باقاعدگی سے میمو گرافی ٹیسٹ ہوتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر