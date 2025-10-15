ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر گوجرانوالہ کے زیر اہتمام بریسٹ کینسرآگاہی سیمینار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس گوجرانوالہ کے زیر اہتمام ایک روزہ بریسٹ کینسرآگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر عدنان اشرف نے کہا کہ۔۔۔
پاکستان میں سالانہ 90 ہزار اموات چھاتی کے کینسر کے باعث ہوتی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 40 سے 45 فیصد چھاتی کے کینسر کے مریضوں کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب وہ مرض کے آخری اور ناقابل علاج مرحلہ پر ہوتے ہیں ،دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کینسر سے بچنے کی شرح 90 سے 95 فیصد ہے جس کی بڑی وجہ ہر سال 40 سال سے زائد خواتین کا باقاعدگی سے میمو گرافی ٹیسٹ ہوتا ہے ۔