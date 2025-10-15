صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ سلامت پورہ کے محمد کاشف کی موٹر سائیکل سبزی منڈی کے باہر ،جی ٹی روڈ پر تبسم حنیف کی موٹر سائیکل پیزا شاپ کے باہر سے چوری ہوگئی۔سٹی ہاؤنگ سوسائٹی کے عثمان کی موٹر سائیکل نامعلوم افراد گھر کے باہر سے چوری کرکے فرار ہوگئے ۔عمران کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا۔حنا کا پرس سلون سے چوری ہوگیا۔

