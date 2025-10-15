این اے 79 کے سابق ٹکٹ ہولڈرشیخ حبیب نے ٹی ایل پی کو خیر باد کہہ دیا
کامونکے (نامہ نگار )ٹی ایل پی کے حلقہ این اے 79 سے سابق ٹکٹ ہولڈر شیخ حبیب حنیف نے پارٹی چھوڑ دی۔گزشتہ روزشیخ حبیب حنیف نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا ہے کہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ حلقہ کے عوام کو وقت نہیں دے سکتے جس کی و جہ سے پارٹی چھوڑد ی ہے ۔
