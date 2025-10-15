صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:4ایل پی جی سٹیشنز اور ایک غیر قانونی پٹرول ایجنسی سربمہر

سمبڑیال:4ایل پی جی سٹیشنز اور ایک غیر قانونی پٹرول ایجنسی سربمہر

سمبڑیال ، سیالکوٹ (سٹی رپورٹر ،نمائندہ دنیا )تحصیل سمبڑیال میں4ایل پی جی سٹیشنز کو غیر قانونی طور پر ڈی کنیکٹنگ کرنے پر اور ایک غیر قانونی پٹرول ایجنسی کو سربمہر کر دیا گیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال کی نگرانی میں محکمہ شہری دفاع اور پیرا کی ٹیم نے مختلف جگہوں پر چھاپے مارنے کے دوران کارروائی کی۔ غیر قانونی پٹر ول ایجنسی کی پمپنگ مشین کو ضبط کر لیا گیا۔

تحصیل سمبڑیال میں4ایل پی جی سٹیشنز کو غیر قانونی طور پر ڈی کنیکٹنگ کرنے پر اور ایک غیر قانونی پٹرول ایجنسی کو سربمہر کر دیا گیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال کی نگرانی میں محکمہ شہری دفاع اور پیرا کی ٹیم نے مختلف جگہوں پر چھاپے مارنے کے دوران کارروائی کی۔ غیر قانونی پٹر ول ایجنسی کی پمپنگ مشین کو ضبط کر لیا گیا۔ 

 

