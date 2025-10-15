صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:نالے کی کھدائی کے دوران نکلنے والے سرکاری میٹریل کی فروخت پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار )نالہ کی کھدائی سے نکلنے والے سرکاری میٹریل کوبغیر اجازت کے فروخت کرنے پر مقدمہ درج کر لیاگیا ۔

تھانہ صدر کے علاقہ گلوٹیاں خورد میں ہائی وے سیالکوٹ کی نگرانی میں سڑک کو توڑ پھوڑ سے بچاؤ کے لئے عارضی طور پر نالہ کی کھدائی کی ملزم وارث نے نالہ کی کھدائی سے نکلنے والا میٹریل بغیر اجازت کے ہمراہ مشینری بمعہ ٹریکٹر ٹرالی موقع پر مہیا کر کے میٹریل اٹھا کر فروخت کردیا مبشر حسین انسپکٹر ہائی وے کی مدعیت میں ملزم وارث کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

