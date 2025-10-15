سمبڑیال سے معمر خاتون لاپتہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )تھانہ سمبڑیال کے موضع لودھیکے کے رہائشی ممتازاحمد کی 75سالہ والدہ بشیراں بی بی گھر سے ضروری کام سے باہر گئیں اورپراسرارطورپر غائب ہوگئیں ،12روز گزرجانے کے بعد بھی سراغ نہیں ملا۔تھانہ سمبڑیال پولیس نے بیٹے کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کردی۔
