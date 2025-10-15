حافظ آباد:طالبات کی قدیم درسگاہ میں سولر سسٹم اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں طالبات کی سب سے قدیم سرکاری درسگاہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 1میں سولر سسٹم اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا گیا۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ نے افتتاح کیا،ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری انور جاوید،ہیڈ مسٹریس نرگس عارف ،محمد صہیب ناصر،پرنسپل نغمانہ حیات،عبدالجبار رضا انصاری،سابق ہیڈ مسٹریس راحت ایوبی بٹ و دیگر موجود تھے ۔محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے سکول میں جدید کمپیوٹر لیب کی سہولت فراہم کی گئی جبکہ سماجی و کاروباری شخصیت الحاج محمد شریف کی جانب سے سکول میں 10لاکھ کی لاگت سے سولر پینل لگوایا گیا۔