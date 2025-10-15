صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ(نمائندہ دنیا )سرکل بھر میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا ،چوری ڈکیتی کی 6وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ چونگی نمبر 6کے قریب 2 ڈاکوئوں نے جنیدطارق سے 26ہزارروپے اور 2قیمتی موبائل فون چھین لئے ، واہلہ کے قریب 3 ڈاکوئوں نے ساجد سے 18ہزارروپے اور 2 موبائل فون چھین لئے ، آڈھا کے قریب 2 ڈاکوئوں نے ریاض سے 22ہزارروپے ، 3موبائل فون ودیگر دستاویزات چھین لیں۔

مانجھی پور کے قریب 2 ڈاکوئوں نے احسان اﷲ سے 15ہزارروپے اور ایک تولہ طلائی زیورات چھین لئے ، ترگڑی شریف کے قریب 3 ڈاکوئوں نے شہری سے 8370روپے اور موبائل فون چھین لئے ، پل نہر چیمہ کے قریب فریاد علی کے رکشہ سے موبائل فون اور بیٹری چوری ہو گئی ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

