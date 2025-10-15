ڈسکہ :سرکل بھر میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا
ڈسکہ(نمائندہ دنیا )سرکل بھر میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا ،چوری ڈکیتی کی 6وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ چونگی نمبر 6کے قریب 2 ڈاکوئوں نے جنیدطارق سے 26ہزارروپے اور 2قیمتی موبائل فون چھین لئے ، واہلہ کے قریب 3 ڈاکوئوں نے ساجد سے 18ہزارروپے اور 2 موبائل فون چھین لئے ، آڈھا کے قریب 2 ڈاکوئوں نے ریاض سے 22ہزارروپے ، 3موبائل فون ودیگر دستاویزات چھین لیں۔
مانجھی پور کے قریب 2 ڈاکوئوں نے احسان اﷲ سے 15ہزارروپے اور ایک تولہ طلائی زیورات چھین لئے ، ترگڑی شریف کے قریب 3 ڈاکوئوں نے شہری سے 8370روپے اور موبائل فون چھین لئے ، پل نہر چیمہ کے قریب فریاد علی کے رکشہ سے موبائل فون اور بیٹری چوری ہو گئی ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔