طاقت سے عوامی جذبات کودبایانہیں جاسکتا:ڈاکٹر طارق
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے خصوصی بیان میں کہاہے کہ وطن عزیز اپنی تاریخ کے کٹھن دور سے گزررہاہے ، مریدکے میں مظاہرین پر طاقت کااندھادھند استعمال قابل مذمت اورتشویشناک ہے ،کرین پارٹی مذاکرات کیلئے درخواست کررہی تھی تو مذاکرات کا راستہ ہی بہترتھا،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ۔۔۔
احتجاج ہرپاکستانی کاحق ہے ریاست کوماں کاکردارادا کرتے ہوئے معاملات کوافہام وتفہیم سے حل کرنے چا ہئیں، طاقت کااستعمال ہرمسئلہ کاحل نہیں ہوتا، طاقت کے ذریعے عوامی جذبات کودبایانہیں جاسکتا ،کارکنوں پرشیلنگ، فائرنگ اورگرفتار کرکے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں ،ڈاکٹرطارق نے کہاکہ قومی ترجیحات پرقومی ڈائیلاگ ہی بحرانوں کاحل ہے ، سیاسی،جمہوری،پارلیمانی قیادت ریاستی اداروں کے سہارے تلاش نہ کرے ان بدترین حالات کی مکمل ذمہ داری سیاسی قیادت پرہوتی ہے بے یقینی اورسیاسی عدم استحکام کی فضاکوختم کرناہوگا، انہوں نے کہاکہ احتجاجی سیاست سے انسانی المیے رو نماہورہے ہیں لیکن وفاقی اورصوبائی حکومتوں کو ضد،انااورہرقسم کی ہٹ دھرمی سے بالاترہوکر آئینی ذمہ داریاں پوری کرناہونگی۔ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ افغانستان اور پاکستا ن کے درمیان کشیدگی خطہ کے ا من کیلئے خطرہ ہے ان حالات میں ملک کسی بھی اندرونی انتشارکامتحمل نہیں ہوسکتا۔