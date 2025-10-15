گجرا ت چیمبرآف کامرس میں آسان کاروبار قرض سکیم پر سیمینار
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بینک آف پنجا ب اور پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے تعاون سے چیف منسٹر پنجاب آسان کاروبار فنانس سکیم کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقا دکیا گیا۔
صدر گجرات چیمبر احمد حسن نے کہا کہ گجرات چیمبر کی جانب سے بزنس ڈویلپمنٹ اور بزنس کمیونٹی کیلئے پروگرام منعقد کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں ، سب ممبران کو کسی نہ کسی طرح فائدہ ضرور ہو گا ،کئی دفعہ فوری کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن لانگ رن میں ان ایونٹس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کاروبار کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو ایسی سکیمز سے کاروباری برادری کا فائدہ ہو سکتا ہے ۔ محمد شفیق بٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس نے اس موقع پر چیف منسٹر پنجاب آسان کاروبار لون سکیم کے بارے میں حاضرین کو بتایا۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بغیر کسی سود کے لون سکیم لانچ کی گئی ہے ، نئے کاروبار، ایس ایم ای، مینو فیکچررز جو کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں ، اس قرض سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سکیم کے تحت 6 ملین تا 30 ملین روپے تک لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایس ایم سی جن کا سالانہ ٹرن اوور 150 ملین ہو اور میڈیم انٹرپرائزز جن کا سالانہ ٹرن اوور 800 ملین تک ہو وہ اس لون سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔