صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا

  • گوجرانوالہ
میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ امتحان کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ضلعی سطح کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران امتحان کیلئے انتظامات، سکیورٹی، ٹریفک کنٹرول، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، طبی سہولیات اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیالکوٹ میں امتحان کا واحد مرکز گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کچہری روڈ ہوگا، جہاں کل 2087 امیدوار امتحان دیں گے جن میں 375 مرد اور 1712 خواتین شامل ہیں ،امتحان کے روز دفعہ 144 نافذ کی جائے گی ۔

میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ امتحان کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ضلعی سطح کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران امتحان کیلئے انتظامات، سکیورٹی، ٹریفک کنٹرول، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، طبی سہولیات اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیالکوٹ میں امتحان کا واحد مرکز گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کچہری روڈ ہوگا، جہاں کل 2087 امیدوار امتحان دیں گے جن میں 375 مرد اور 1712 خواتین شامل ہیں ،امتحان کے روز دفعہ 144 نافذ کی جائے گی ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر