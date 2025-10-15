میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ امتحان کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ضلعی سطح کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران امتحان کیلئے انتظامات، سکیورٹی، ٹریفک کنٹرول، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، طبی سہولیات اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیالکوٹ میں امتحان کا واحد مرکز گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کچہری روڈ ہوگا، جہاں کل 2087 امیدوار امتحان دیں گے جن میں 375 مرد اور 1712 خواتین شامل ہیں ،امتحان کے روز دفعہ 144 نافذ کی جائے گی ۔
میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 26 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ امتحان کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ضلعی سطح کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران امتحان کیلئے انتظامات، سکیورٹی، ٹریفک کنٹرول، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، طبی سہولیات اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیالکوٹ میں امتحان کا واحد مرکز گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کچہری روڈ ہوگا، جہاں کل 2087 امیدوار امتحان دیں گے جن میں 375 مرد اور 1712 خواتین شامل ہیں ،امتحان کے روز دفعہ 144 نافذ کی جائے گی ۔