ڈی سی کا دورہ وزیر آباد،پارک ، گرین بیلٹس کی بحالی کا جائزہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ کے صاف ستھرا پنجاب ویژن کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے وزیرآباد کا دورہ کیا ،خوبصورت گوجرانوالہ مہم کے تحت پارکس گرین بیلٹس کی بحالی،نئے پارکس کے قیام اور پارک کی تزئین وآرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبد القدیر زرکون نے پبلک پارک اور سہولیات کی فراہمی بارے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب پروگرام کوکامیاب بنا یا جائے گا وزیراعلیٰ مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب کا مقصد صوبہ کو گندگی سے پاک کرکے صحت مند اور خوبصورت بنانا ہے ، عوام دوست منصوبے کی کامیابی کیلئے تمام تروسائل بروئے کار لائے جائینگے ۔
علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے وزیرآباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کرتے ہوئے امراض قلب کے زیرعلاج مریضوں کی عیادت کی، ہسپتال کے مختلف شعبوں ( میڈیسن سٹور، رجسٹریشن کائونٹرز، وارڈز ) کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق حاضری بھی چیک کی۔انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو بروقت ادویات، علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ۔ امراض قلب کے مریضوں کو مفت ادویات کی گھر کی دہلیز پر فراہمی کے حوالے سے ایم ایس سے بریفنگ لی۔