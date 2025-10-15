قلعہ دیدار سنگھ :کیمیکل سے تیار دودھ سر عام فروخت
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)کیمیکل سے تیار کردہ دودھ کی سر عام فروخت جاری ، دولت کی ہوس میں شیر فروش جعلی دودھ فروخت کر کے بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے ، کیمیکل ملے دودھ سے بچوں کے معدے خراب ہو رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق قلعہ دیدار سنگھ اور گردونواح میں جعلی دودھ فروخت کیا جا رہا ہے ، کیمیکل سے تیار کردہ مضر صحت دودھ سرعام بیچا جا رہا ہے ۔ شہریوں سجاد احمد ،حفیظ اللہ ، عمران احمد ،محمد اسامہ ، سیف اللہ و دیگر کا کہنا ہے کہ دودھ فروش انتظامیہ کے صبح اٹھنے سے پہلے اور رات ہو نے کا فائدہ اُٹھاتے ہیں ، بڑی تسلی سے جعلی دودھ فروخت کرتے ہیں ، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد سے اپیل کرتے ہوئے انہوں کہا کہ فوڈ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکاروں کی سپیشل ڈیوٹی لگائیں جو صبح اور رات کو دکانداروں کو چیک کریں تاکہ بچوں کی زندگیاں متاثر نہ ہوں۔