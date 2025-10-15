صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق وفاقی وزیر بیرسٹر عثمان ابراہیم سے سینیٹری ورکر اتحاد کے رہنمائوں کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
سابق وفاقی وزیر بیرسٹر عثمان ابراہیم سے سینیٹری ورکر اتحاد کے رہنمائوں کی ملاقات

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )سابق وفاقی وزیر مملکت بیرسٹر عثمان ابراہیم سے سینیٹری ورکر اتحاد سی بی اے میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین حاجی رحمت علی انصاری،آصف یوسف،عمران خالد بٹ، بنیامین، پرویزمٹو،امجد عالی،مدثر مغل، زمان بٹ سمیت تمام امیدواروں اور ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی ۔

اس موقع پر بیر سٹر عثمان ابراہیم نے پوری ٹیم کو الیکشن میں بھرپور رہنمائی کی یقین دہائی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگو ں کے حسن سلوک سے ورکر کے اتحاد کی جڑیں مظبوط ہیں اور آنے والے وقت میں آپ ورکرز کے تحفظ اور ان کے حقوق کیلئے جہدوجہد جاری رکھیں گے ۔ 

 

